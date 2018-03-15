Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadele kararlılık mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir organizasyonda konuştu.

AP'YE NET MESAJ

Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen Avrupa Parlamentosu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vs. Genişlemeden sorumlu bayan var. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız VİDEO

AP'NİN AFRİN TASARISI

Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylayacak.

"AFRİN BİTTİ BİTECEK"

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir." dedi.