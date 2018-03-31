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Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a İsrail sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Trump'la yaptığı görüşmede "İsrail'e müdahale etmeyecek misin" dediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 19:02..
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Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a İsrail sorusu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul Ümraniye İlçe Kongeresi'ne katılarak burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı konuşmadan da bahsettti.

"TRUMP'A 'İSRAİL'E MÜDAHALE ETMEYECEK MİSİN' DEDİM"

Cumhurbaşkanı konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir."

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