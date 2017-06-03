Cumhurbaşkanı'nın MÜSİAD Genel Kurulu konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"YEŞİLKÖY'DEN KAÇMAK MI HAK MÜCADELESİ"

"Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat tweet atıyor. Ne diyor; 4. yıldönümü kutladığımız Gezi olaylarında hak ve özgürlük mücadelesi verenleri minnetle anıyorum. Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi. Polislerimizi şehit edeceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki? Hak ve özgürlük mücadelesi Yeşilköy'den kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da da kaçaklardansın.

Erdoğan: 15 Temmuz'da kaçmak mı hak ve özgürlük mücadelesi VİDEO

"ÜLKEMİZİ ÇAPULCULARA BIRAKMAYACAĞIZ"

Dün Taksim'de yürüyüş yapıyorlar, CHP'li vekiller de onlarla beraber. Gezi'de ortaya ne çıktıysa bölücü terör örgütünün provakasyonuyla çıktı. Ülkemizi bu çapulculara bırakmamak için bedeli ne olursa olsun sürdürmekte kararlıyız."