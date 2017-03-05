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Cumhurbaşkanı'nın Tokatlılar Gecesi konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tokatlılar Gecesi'nde konuşma yapıyor.

05.03.2017 - 20:53
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cumhurbaşkanmı

Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Tokatlılar Gecesi'nde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"Ülkemizin ekonomide, demokraside, milli iradeye sahip çıkmada gösterdiği başarılar yıllardır yabancı güçler tarafından sömürülen ülkeler için umut oluyor. Savunma sanayi ve büyük yatırımlardaki başarılarımızın yakından takip edildiğini görüyoruz. Unutmayın, meyve veren ağaç taşlanır derler. Ah kardeşlerim ah. Düşünün ya, şu Boğaz'ın altından Marmaray geçti. 3 yılda Marmaray'dan geçen insan sayısı 200 milyonu buldu. Bakın 4 dakikada, 5 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya. Ne çileler çekiyorduk biz o köprünün üzerinden geçerken. Her şeye başvurulduğu halde çile, çile, çile. Bir Marmaray bütün olayı halletti. Arabanla mı geçeceksin? Avrasya Tüneli'ni yaptık"

Türkiye darbecileri hezimete uğratmış, destan yazmış bir ülke. Özgürlükler konusunda birçok Avrupa ülkesinden fersah fersah ileride.

TERÖRİSTİN KONUŞMA YAPMASINA ALMANYA İZİN VERDİ

Bu Almanya Cumhurbbaşkanı'nın  telekonferansla katılmasını engellerken Cemil Bayık'ın katılmasına müsade etti.

Detaylar gelecek...

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