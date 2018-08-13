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Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik savaşın bir parçası

Kur üzerinden yapılan saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ekonomimiz güçlüdür." denildi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 00:17..
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Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik savaşın bir parçası

Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik savaşın bir parçası

Cumhurbaşkanlığı, doların yükselişi hakkında açıklama yayınladı. Kur üzerinden yapılan saldırıya değinilen açıklamada, "Piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez. Ekonomimiz güçlüdür." ifadelerine yer verildi.

"EKONOMİK SAVAŞ VERİYORUZ"

Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!

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