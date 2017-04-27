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Cumhurbaşkanlığı polisleri FETÖ'den açığa alındı

Dün polislere yönelik başlatılan FETÖ operasyonunda açığa alınan 9103 kişinin arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi polisleri de var.

27.04.2017 - 11:20
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Dün sabah tüm Türkiye genelinde FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında gece saatlerinde 9103 polis memurunun açığa alınmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIĞA ALINANLAR VAR

Dün gece açığa alınan isimler arasından en dikkat çekici olanları ise; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 19 polisin de olması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini koruyan ekipten 2'si emniyet müdürü, 9'u rütbeli polis olmak üzere toplam 19 polis açığa alındı.

Cumhurbaşkanlığı polisleri FETÖ'den açığa alındı

CUMHURBAŞKANI'NIN YAKININDA GÖREV YAPIYORLARDI

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı'nda görevli olan polisler, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Konutu veya Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her yerde her türlü bina ve çevre güvenliğini sağlamakla görevliler.

Bu polisler, Cumhurbaşkanı'nın makam odasıyla bitişik odalar ve etrafta da 24 saat güvenliği sağlıyorlar.

TBMM'DEN DE AÇIĞA ALINAN VAR

Öte yandan TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan da 2'si rütbeli, 36 polis açığa alındı.

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