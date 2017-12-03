Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen "15 Temmuz Anma Etkinlikleri" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl tarafından aziz şehitlerin anısına "Memet'e Ağıt" türküsü seslendirilmişti.

Söz ve müziği Prof. Dr. Erol Parlak'a ait türkü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla işitme engelliler için Türk İşaret Dili ile yeniden yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işaret diliyle türkü

PROJEYE TÜM ENGEL GRUPLARINDAN BİRER KİŞİ DAHİL EDİLDİ

Projede sadece işitme engelliler değil tüm engel gruplarından birer kişi yer aldı. Çevirisi Nurben Kendirli tarafından yapılan türkü, işitme engellilerin internet televizyonu Duymaz TV ve Dukka Medya tarafından hazırlanırken, kreatif direktörlüğü ise Erdal Şen tarafından gerçekleştirildi.