taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6545
EURO
5,4653
ALTIN
188,17
PETR
78,4700

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi

Yeni sisteme geçişin ardından hangi kurum ve kuruluşların Cumhurbaşkanlığına bağlandığı belli oldu.

AA | 10.07.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olup kanunları Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabi olan kurum ve kuruluşlar belirlendi.

İŞTE O KURUMLAR

Buna göre, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar belirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

57
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

69
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

28
Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Orgeneral Ümit Dündar kimdir

49
Tarihin en genç kabinesi

Tarihin en genç kabinesi

61
Orgeneral Yaşar Güler kimdir

Orgeneral Yaşar Güler kimdir

34
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM