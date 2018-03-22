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Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edildi." dedi.

DHA | 22.03.2018 - 21:23..
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Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."

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