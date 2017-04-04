Cumhuriyet gazetesi iddianamesi tamamlandı

Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarları için hazırlanan iddianame tamalandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK OLMA SUÇU

Soruşturmadaki suçlama; FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C'ye destek olmak.

19 şüphelinin arasında Can Dündar, Akın Atalay, Ahmet Şık, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel ve Aydın Engin de var.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU GAZETEYE, FETÖ ADETA EL KOYDU"

İddianamede, Atatürk’ün talimatı ile yayın hayatına başladığı belirtilen Cumhuriyet Gazetesi’ne, "2013 yılından itibaren FETÖ/PDY tarafından adeta el koyulduğu" iddia edildi. "Can Dündar’ın gazetenin başına geçmesiyle birlikte, gazetenin kuruluş amacının dışına çıkarak başka bir yörüngeye girdiği" savunuldu.

'KURULMA AMACINDAN SAPTI, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SAVUNUCUSU OLDU'

Gazetenin bu dönemde, "özellikle FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve koruyucusu olduğu" belirtilen iddianamede, “terör örgütlerinin eylemlerini perdeleyerek, basın özgürlüğü ve evrensel hukukun sağladığı ağır eleştiri içeren haber ve yorum yapma hakkının çok ötesine geçmiş, kayıt dışı illegal siyasete zemin hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asimetrik savaş yöntemleriyle hedef tahtası haline getirerek yoğun bir algı operasyonu başlatmıştır” ifadeleri kullanıldı.