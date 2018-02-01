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Cumhuriyet genç kızı öldüren teröristleri kolladı

PKK'nın yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet, bu kez de teröristlerin roketli saldırısını gizleme çabasına girdi.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 09:16..
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Cumhuriyet genç kızı öldüren teröristleri kolladı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK teröristleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"UYKUSUNDA ÖLEN..."

PKK hayranlığıyla, toplumsal algı oluşturmakta seviye atlamış olan Cumhuriyet gazetesi ise bu haberi, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberi gerçeği ise yatağında uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar, YPG'li teröristlerin evine attığı roket sonucu şehit oldu.

 

Cumhuriyet genç kızı öldüren teröristleri kolladı

YPG'nin roketli saldırısında şehit olan Fatma Avlar

Cumhuriyet genç kızı öldüren teröristleri kolladı

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