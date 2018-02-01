Cumhuriyet genç kızı öldüren teröristleri kolladı

Oyuncu ve sunucu Gül Gölge Saygı ile televizyoncu Murat Saygı'nın 11 yıllık evliliği bitiyor.

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Çileyi sona erdirecek Yeni Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

Yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 11 bin 200 metrelik kaza çalışması yapıldı.