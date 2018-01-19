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Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti ziyafetiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Cumhuriyet yazarı, “Biz domuz da yeriz, sizi de yeriz ama birbirimizi yemeyiz' diyebilmeliyiz." dedi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 14:52..
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Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweet'leri üzerinden başlayan tartışmalar devam ediyor.

Kaftancıoğlu'nun domuz eti ziyafetiyle ilgili yapılan yorumlara, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Söğüt cevap verdi.

"BİZ DOMUZ DA YERİZ SİZİ DE YERİZ"

"Biz domuz da yeriz sizi de yeriz" başlıklı bir yazı kaleme alan Söğüt, solcuların bu konuda bölünmemesi uyarısında bulundu.

"SOL SAVAŞI BAŞTAN KAYBETMİŞ SAYILIR"

Söğüt, "Solcuların ortak bir menfaatte birleşebilmesinin sağ için korkutucu olduğudur. İktidarın diline doladığı meselelerle biçimlenmeye kalkacak bir sol daha baştan savaşı kaybetmiş sayılır.

Şu anda politikada kritik bir göreve gelen bir kadın karakterin kişisel hikâyesi üzerinden yeni bir tarih yazılıyor.

Solu birbirine yedirtmeye çalışan iktidara dönüp hep birlikte; “Biz domuz da yeriz, sizi de yeriz ama birbirimizi yemeyiz” diyebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

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