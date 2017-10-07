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Cunda Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşa edilen Cunda Köprüsü'nde son dokunuşlar yapılıyor.

07.10.2017 - 08:00
  1. Haberler
  2. Projeler
Cunda Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

Tamamlanarak hizmete giren Cunda Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yetkililer, köprünün çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Cunda Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

İNCELEME YAPILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, yapılan çalışmaları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.

Cunda Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

YAYA VE BİSİKLET YOLU BULUNUYOR

Denizdeki dolgu maddesinin kaldırılmasını ve iç deniz sirkülasyonunu sağlayacak yapı, 2 adet 25 metre ve 2 adet 30 metre olmak üzere, arasından tekne geçebilecek şekilde 4 açıklıklı betonarme kemer köprü şeklinde. Köprüde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolu da var.

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