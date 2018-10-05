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Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin konuştu.

AA | 05.10.2018 - 03:43..
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"Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalde yer alacak olan usta sanatçı, oyunun basın toplantısında, hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatarak, "İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

"ÇOK GÜZEL BAKAR, TÜRK İNSANI"

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

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