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Çürük dişini penseyle arkadaşına çektirdi

Ankara'da, Yücel isimli kişinin çürüyen üst azı dişini penseyle arkadaşına çektirdiği anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

DHA | 24.01.2018 - 13:50..
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel ambulans istasyonunda çekildiği tahmin edilen görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Çürük dişini penseyle arkadaşına çektirdi VİDEO

Cep telefonuyla çekilen videoda, adının Yücel olduğu öğrenilen kişi, çürüyen sağ üst azı dişini çektirmek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Yücel adlı kişinin çürük dişine, arkadaşı ayarlı penseyle müdahale etti.

Çürük dişini penseyle arkadaşına çektirdi

DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ ANLATTI

Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi "Hazır mısın?" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor.

Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor. Bu sırada devreye giren Yücel, “Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin." diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.

Görüntü sosyal paylaşım sitesinde paylaşılınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

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