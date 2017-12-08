Da Vinci tablosunun gizemli alıcısı Suudi Prens çıktı

Fransa dışında ilk kez açılan Louvre Abu Dhabi, yeni bir rekor kırdı. Müze, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Arapça “Da Vinci'nin Salvator Mundi, #LouvreAbuDhabi'ye geliyor " yazmıştı. Yapılan paylaşımda 500 yıllık eserin resmi gösterildi ancak sahibi belirtilmemişti.

DAİLY MAİL ASIL SAHİBİNİ AÇIKLADI

450 milyon dolara satılan eserin sahibini New York Times açıklamıştı. Gazete, alıcıyı Suudi Arabistan Prensi Bader bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan el-Saud olarak belirlese de asıl sahibini Daily Mail açıkladı.

VELİAHT PRENS BİN SALMAN SATIN ALDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; Da Vinci'nin 'Salvator Mundi' eserini Suudi Arabistan'ın güçlü Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın satın aldığı ve kuzeni Prens Bader'e satın alması için yetki verdiği açıklandı.

REKOR İKİYE KATLANDI

Satış, 179.4 milyon dolarla yine New York’ta satılan Pablo Picasso'nun "Cezayir Kadınları" adlı tablosunun rekorunu ikiye katlamış oldu.