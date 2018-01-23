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Dağ Komondo Birliği Afrin'e doğru yola çıktı

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ Harekatı için Hatay’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.

İHA | 23.01.2018 - 15:06..
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Zırhlı Personel Taşyıcılar (ZPT) 200 kişilik Hakkari Dağ Komando birliğini almak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Yalankoz mevkisinde bulunan komando birliğine geldi. Komandolar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yol üzerinde bulunan askeri araçlara doğru yürüdü. Bu sırada silah arkadaşları harekata destek vermek için Hassa ilçesine yola çıkan komandolarla vedalaştı.

Dağ Komondo Birliği Afrin'e doğru yola çıktı

MORALLERİ YÜKSEK

Komandoların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Zırhlı araçlara binen komandolar komandolardan biri, “Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Alllah’ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Herkese selam olsun.” dedi.

Bir başka komando ise, "Helallik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah’ın izniyle.” dedi.

Afrin'e giden komandolar: Düğüne gidiyoruz biz VİDEO

"DÜĞÜNE GİDİYORUZ"

Zırhlı personel taşıyıcının içinde bulunan bir komando da İhlas Haber Ajansı muhabirinin, "Söylemek isteğiniz bir şey var mı?" sorusuna “Düğüne gidiyoruz.” cevabını verdi.

Komando birliği daha sonra zırhlı araçlarla harekata destek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada vatandaşlar da konvoyu selamladı.

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