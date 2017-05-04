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Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı

Hakkari'de ot toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan biri yaralı 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

04.05.2017 - 17:38
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Abdulmenaf Tekinalp (40) ve iki arkadaşı kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Birinci Tünel mevkisindeki dağlık alana çıktı. Burada dengesini kaybederek kayalıklara düşen Tekinalp yaralandı.

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekipleri, debisi yükselen Zap Deresi'nden geçemeyince, Çanaklı köyü üzerinden dağlık alana ulaşmaya çalıştı.

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı

Bu arada kanaması olan yaralının dik kayalıklarda bulunması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından havalanan helikopter, dağın karşısındaki yüksek kesimlere çıkan askerlerin yön vermesiyle bölgeye indi.

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı

Kayalık olmasına rağmen bölgeye başarılı iniş gerçekleştiren Mehmetçik, Tekinalp ve iki arkadaşını alarak Fatih Kışlasına getirdi. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Tekinalp, ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı

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