Dağın yamacında Atatürk silüeti

Bölge halkının her yıl 15 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında sabah saatlerinde oluştuğunu söylediği Atatürk silüetini görmek isteyenler Günnercik Yaylası'na geliyor.

Bir yamacın gölgesinin diğerine doğru düşmesi sonucu ortaya çıkan Atatürk silüeti önünde birçok kişi hatıra fotoğrafı çektiriyor.

ŞENLİK YAPILACAK

Bu yıl ilk kez Gazipaşa Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin belirdiği Günnercik Yaylası'nda 3-5 Ağustos tarihleri arasında 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği düzenlenecek.

Şenlikle ilgili bilgi veren AK Partili Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, "İlkini yapacağımız bu şenlikte o günlerde her yıl rutin olarak gerçekleşen, dağlara güneşin doğuş açısıyla ilgili Atatürk silüetinin dev şekilde yansıdığı bir görüntü oluşuyor. Şenlikle bu görüntüyü denk getirip, insanlara Günnercik Yaylası'nda, 1850 rakımda çok güzel bir 3 gün geçirtmeyi düşünüyoruz. Burada çadırlarımız, oyunlarımız, konaklamalarımız olacak, etkinliklerimiz, Yörük göçümüz olacak. Amacımız Atatürk silüetiyle beraber Yörük kültürünü bir arada yaşatmak. Siz de bizlerle olun, yıldızlara yakın olun ve Atatürk'ün silüetini görme şansını, güzelliğini, onurunu yakalayın." dedi.