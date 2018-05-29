Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

2015'te Hakkari Dağlıca'daki PKK'nın hain pususunda şehit düşen Astsubay Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in mutlu günü gerçekleşecek. 22 Haziran tarihinde Ankara'nın Keçiören semtinde gerçekleştirilecek olan merasimde şehidin emaneti Meriç sünnet olacak.
HALKA ÇAĞRI
Meriç Taşan'ın sünnet töreni için sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Davetiyeleri paylaşan kullanıcılar, Şehit Taşan'ın biricik oğlunu yalnız bırakmamak için çağrıda bulundu.
"2015 Yılında Dağlıca'da Şehit olan Astsubay Okan Taşan'ın Yavrusunun 22 Haziran Cuma günü Sünneti Vardır. Tüm Halkımız Davetlidir. Şehidimizin Emanetinin Yanında olalım." mesajları paylaşıldı.