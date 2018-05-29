Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

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Festivalde peynir gibi yuvarlanan İngilizler

İngiltere'nin Cooper's Hill'de tehlikeli bir 'peynir yuvarlama festivali' düzenlendi. Üstelik sadece peynirler değil, yarışmacılar da aşağı yuvarlandı.