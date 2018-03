Daha yaratıcı ve verimli bir hayata kavuşmanın kılavuzu

Will Gompertz, başarılı bir kitap editörü. Daha önce The Gurdian ve The Times gazeteleri için de kapsamlı yazılar yayımlayan Gompertz, “Pardon Neye Bakmıştınız?” adını verdiği kitapla da modern sanatın 150 yıllık şaşırtıcı ve tuhaf hikayesini anlatmıştı.

Şimdi de başarılı sanatçılardan yola çıkarak insana hayatında yeni kapılar açıyor.

(Will Gompertz)

SANATÇI GİBİ DÜŞÜN

İlk kitabından sonra başarılı sanatçıların ortak özellikleri üzerine düşünen Gombertz, bazı insanların parlak fikirler bulmakta ve daha önemlisi bu fikirleri hayata geçirmekte neden daha başarılı olduklarını sorguluyor. Zaten kitabın oluşumu başlatan da sonlandıran da işte bu sorgu.

Yazar çözmüş ki, hangi alanda olursa olsun sanatçı gibi düşünen herkesin, başarı ihtimalini artıracağını düşünüyor. Hayatını yaşama noktasında da daha yaratıcı bir insana dönüşüp, daha verimli bir hayat sürebileceği sonucuna varıyor.

Gombertz’in akıcı ve esprili dili ile hayatınızı şekillendireceğiniz, yaşamınıza yön vereceğiniz bir kitaba hazır mısınız?

(Süreyyya Evren)

SÜREYYYA EVREN

Bu kitabın en ilgi çekici yanlarından biri çevirisini bir yazarın yapması. Varlık Dergisi’nde yazılarını yayımlayan, sahaflarda okuyucu kimliği ile rastlayabileceğiniz “Postmodern Bir Kız Sevdim”, “Zaman Zeman Öyküleri” gibi kitapların yazarı Süreyyya Evren, çevirmen kimliği ile çıkıyor karşımıza.

Cemal Süreya'nın bir iddia sonucu isminden kaybettiği “y” harfini sahiplenerek hayatına devam etmeyi seçen Süreyyya Evren’den de bu vesile ile bahsetmiş olalım.

Sanatçı Gibi Düşün

Will Gompertz

Çev.: Süreyyya Evren

Yapı Kredi Yay.

S.: 208

Damla Karakuş

