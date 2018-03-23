taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.861
USD
3,9649
EURO
4,8907
ALTIN
170,97
PETR
69,1700

Daha yaratıcı ve verimli bir hayata kavuşmanın kılavuzu

BBC Sanat Editörü olarak tanınan yazar Will Gompertz’in kitabı “Sanatçı Gibi Düşün”, okuyucusunu, hayatını iyileştirmeye davet ediyor.

Özel Haber | 23.03.2018 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Kitap

sanatçı gibi düşün

Will Gompertz, başarılı bir kitap editörü. Daha önce The Gurdian ve The Times gazeteleri için de kapsamlı yazılar yayımlayan Gompertz, “Pardon Neye Bakmıştınız?” adını verdiği kitapla da modern sanatın 150 yıllık şaşırtıcı ve tuhaf hikayesini anlatmıştı.

Şimdi de başarılı sanatçılardan yola çıkarak insana hayatında yeni kapılar açıyor.

Daha yaratıcı ve verimli bir hayata kavuşmanın kılavuzu

(Will Gompertz)

SANATÇI GİBİ DÜŞÜN

İlk kitabından sonra başarılı sanatçıların ortak özellikleri üzerine düşünen Gombertz, bazı insanların parlak fikirler bulmakta ve daha önemlisi bu fikirleri hayata geçirmekte neden daha başarılı olduklarını sorguluyor. Zaten kitabın oluşumu başlatan da sonlandıran da işte bu sorgu.

Yazar çözmüş ki, hangi alanda olursa olsun sanatçı gibi düşünen herkesin, başarı ihtimalini artıracağını düşünüyor. Hayatını yaşama noktasında da daha yaratıcı bir insana dönüşüp, daha verimli bir hayat sürebileceği sonucuna varıyor.

Gombertz’in akıcı ve esprili dili ile hayatınızı şekillendireceğiniz, yaşamınıza yön vereceğiniz bir kitaba hazır mısınız?

Daha yaratıcı ve verimli bir hayata kavuşmanın kılavuzu

(Süreyyya Evren)

SÜREYYYA EVREN

Bu kitabın en ilgi çekici yanlarından biri çevirisini bir yazarın yapması. Varlık Dergisi’nde yazılarını yayımlayan, sahaflarda okuyucu kimliği ile rastlayabileceğiniz “Postmodern Bir Kız Sevdim”, “Zaman Zeman Öyküleri” gibi kitapların yazarı Süreyyya Evren, çevirmen kimliği ile çıkıyor karşımıza.

Cemal Süreya'nın bir iddia sonucu isminden kaybettiği “y” harfini sahiplenerek hayatına devam etmeyi seçen Süreyyya Evren’den de bu vesile ile bahsetmiş olalım.

Daha yaratıcı ve verimli bir hayata kavuşmanın kılavuzu

Sanatçı Gibi Düşün

Will Gompertz

Çev.: Süreyyya Evren

Yapı Kredi Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğu
Kahvenin tarihini edebi bir dille anlatan Stewart Lee Allen'in kitabı "Kahvenin Hikayesi", Maya Kitap etiketiyle raflarda.
Ercan Kesal’ın kitabı sinemaya hazırlanıyor
“Çukur” dizisinde canlandırdığı “İdris Koçovalı” karakteriyle gündemde yer eden Ercan Kesal, kitabı “Nasipse Adayız”ı sinemaya taşımaya hazırlanıyor.
İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler
Kitap Ayracı, dünyanın her bir köşesinden kütüphaneleri, siz kitapseverler için derledi.
Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe
Kitap Ayracı, Alman Edebiyatı'nı temsili ismi Johann Wolfgang von Goethe'yi saygıla anıyor...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

107
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

105
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

41
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

68
Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

151
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

41
Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM