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Daily Mail: ABD'nin paralı askerleri Suudi prensleri ayağından astı

ABD'de özel güvenlik şirketlerinde çalışan görevliler, Suudi prensleri ayaklarından asarak sorguluyor.

23.11.2017 - 12:31
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  2. Dünya

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD paralı askerlerinin, gözaltına alınan Suudi Arabistan prenslerine ağır işkenceler yaptıklarını iddia etti. Daily Mail gazetesine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre prensler ayaklarından asıldı.

SORGULAMA SÜRÜYOR

Ayağından asılanlar arasında Bodrum'a ziyaretleriyle tanınan, Twitter'ın ikinci büyük ortağı Suudi Prens Bin Talal da var. Habere göre Suudi prensleri ABD merkezli özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerler tarafından sorgulanıyor.

Daily Mail: ABD'nin paralı askerleri Suudi prensleri ayağından astı

"HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALDILAR"

Bu operasyonla, gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

Gazetenin ulaştığı kaynak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki lüks bir otelde tutulan bütün zenginlerin yabancıların gözetimi altında olduğunu söyleyerek,"Muhammed bin Salman, yıllarca gözaltına alınanların önünde eğilen Suudi güvenlik görevlilerini istemiyor. Otelin dışında Suudi Özel Harekât birlikleri var ancak içeride özel şirket var. Abu Dabi’den gelip her şeyi kontrol altına aldılar." diye konuştu.

Daily Mail: ABD'nin paralı askerleri Suudi prensleri ayağından astı

"PARALI ASKERLER İÇERİ GİRİYOR"

Veliaht Prens’in de bazı sorgulara bizzat katıldığını belirten kaynak, "Önemli bir şey varsa, kendi çok nazik bir şekilde sorular soruyor. Ancak odadan çıktığında, paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor ve işkence görüyor." dedi.

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