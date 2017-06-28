Daily Mail: Rusya, Trump'a hareket çekti

Daily Mail gazetesi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Hmeymim'e bilinen ilk ziyaretini konu alan haberinde, Beyaz Saray'ın Suriye hükümetinin 'yeni bir kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' yönünde bir açıklama yayınlanması ile 'Putin güçlerinin' Esad'ı Hmeymim üssüne davet etmesinin aynı güne denk gelmesine dikkat çekildi.

ORTA PARMAĞINI GÖSTERMİŞ OLDU

Daily Mail'e göre, Rusya, Esad'ı Hmeymim üssüne davet ederek, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimine 'hareket çekmiş' (orta parmağını göstermiş) oldu.

Esad'ın Hmeymim üssünü 'yüzünde geniş bir gülümsemeyle gezdiği', üst düzey Rus askeri yetkiler tarafından karşılandığı ve hatta bir Rus savaş uçağının kokpitine girdiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın, Suriye hükümetinin 'yeni bir kimyasal saldırı düzenlemesi hâlinde büyük bir bedel ödeyeceği' yönündeki açıklamasına Kremlin sert tepki göstermişti.