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Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

İngiliz Daily Mail gazetesi, ünlülerin imzalarından karakter tahlili yapan uzmanlara, Donald Trump, Adele, Meghan Markle ve Zuckerberg'in karakterini analiz ettirdi.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 08:59..
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İmzalar insanların karakterlerinin göstergesidir. Her koşulda insanların içindeki baskın duygularını temsil eden düzensiz ve istikrarlı çizgilerden oluşan imzalar, kesin olmalakla birlikte bizlere karaktere dair önemli ipuçları sunar.

İngiliz Daily Mail gazetesi ünlü isimlerin imzalarını analiz ederek karakterlerine ilişkin baskın duyguları açıkladı. Analiz arasında ABD Başkanı Donald Trump, Adele, Meghan Markle ve Marc Zuckerberg'in imzaları bulunuyor.

Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

GÜÇ DÜŞKÜNÜ

ABD Başkanı Donald Trump için yapılan analiz en çok dikkat çekeni. Başkanın imzasını, inişli çıkışlı düzensiz çizgileri yorumlayan uzmanlar, Trump'ın güç düşkünü kimliğinin imzayla da sabit olduğunu belirtti.

Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

EMPATİ DÜŞKÜNÜ, ZAYIF, ALÇAK GÖNÜLLÜ, İDARECİ

ABD Başkanı Donald Trump, orantısız büyük harfler taşıyan imzasıyla, ‘güç düşkünü alfa erkek’ çıktı. Empati yoksunluğu da ABD Başkanı’na yönelik bir başka tespit.

Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın imzasındaki yuvarlaklar, güven eksikliğine işaret ediyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in imzası, insanları iyi idare ettiğini gösteriyor. Son yılların en başarılı şarkıcısı Adele’in imzası ise alçak gönüllülüğünün işareti.

    Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

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