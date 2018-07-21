Daily Mail'in ünlülerin imzalarından karakter analizi

İmzalar insanların karakterlerinin göstergesidir. Her koşulda insanların içindeki baskın duygularını temsil eden düzensiz ve istikrarlı çizgilerden oluşan imzalar, kesin olmalakla birlikte bizlere karaktere dair önemli ipuçları sunar.

İngiliz Daily Mail gazetesi ünlü isimlerin imzalarını analiz ederek karakterlerine ilişkin baskın duyguları açıkladı. Analiz arasında ABD Başkanı Donald Trump, Adele, Meghan Markle ve Marc Zuckerberg'in imzaları bulunuyor.

GÜÇ DÜŞKÜNÜ

ABD Başkanı Donald Trump için yapılan analiz en çok dikkat çekeni. Başkanın imzasını, inişli çıkışlı düzensiz çizgileri yorumlayan uzmanlar, Trump'ın güç düşkünü kimliğinin imzayla da sabit olduğunu belirtti.

EMPATİ DÜŞKÜNÜ, ZAYIF, ALÇAK GÖNÜLLÜ, İDARECİ