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Daire almaya gittiği inşaattan düşüp hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde daire almak için gittiği inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA | 29.01.2018 - 15:17..
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Zonguldak Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı inşaat halindeki binadan daire almaya gelen 81 yaşındaki Feyzi Toraman, geri geri giderken 10’uncu kattan asansör boşluğuna düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaatta çalışanlar yaşlı adama müdahale ederken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adama ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Özel Ereğli Anadolu Hastanesi’ne kaldırdı.

Kafasında ve vücudunun birçok yerinde onlarca kırık oluşan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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