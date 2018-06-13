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Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

Ardahan'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı.

DHA | 13.06.2018 - 10:32..
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Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, bu kez Ramazan ayına denk geldi.

1 AYDIR BULUTLU HAVA NEDENİYLE GÖRÜLEMİYORDU

Yaklaşık 1 aydır gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, önceki gün havanın güneşli olması nedeniyle uzun bir aradan sonra Ata Mahallesi'nden görülmeye başladı.

YÜZLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Bunu fırsat bilenler, Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.

Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

FARKLI İLLERDEN GELENLER OLDU

Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini görmek için Ardahan'a geldiğini söyleyen Özgür Murat Taştan, "Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında çıkması bizleri onurlandırıyor. Bu olağanüstü mucizeyi görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Öte yandan silüeti izlemeye gelenler bol bol öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını ve herkesin görmesini istediklerini söyledi.

Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI

Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına gönderildi.

Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti göründü

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