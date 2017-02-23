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Danimarka DEAŞ'a katılan 145 vatandaşına maaş veriyor

Danimarka hükümeti ülkesinden kaçıp DEAŞ'a katılan 145 vatandaşına 4 yıldır maaş ödüyor.

23.02.2017 - 09:38
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Danimarka DEAŞ'a katılan 145 vatandaşına maaş veriyor

Suriye'de bir süredir bulunan DEAŞ'a Danimarka'dan da katılanlar olduğu belirlendi. Danimarka hükümeti ödediği maaşların telafisini ise yapmakta kararlı.

Danimarka DEAŞ'a katılan 145 vatandaşına maaş veriyor

145'E YAKIN KİŞİYİ MAAŞA BAĞLAMIŞLAR

Danimarka'dan işsizlik ve malulen emekli maaşları alan 145'e yakın kişinin ülkelerinden kaçıp DEAŞ'a katıldığı belirlendi.

Açıklanan rakamlara göre, 672,000 Danimarka Kronu, yani 77,095 Pound ödendiği belgelendi. Ayrıca Danimarka hükümetinin 4 yıldır bu maaşları aksatmadan ödediği açıklandı.

Danimarka DEAŞ'a katılan 145 vatandaşına maaş veriyor

"UTANÇ VERİCİ"

Danimarka İstihdam Bakanı Troels Lund Poulsen konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bu tamamen kabul edilemez ve utanç verici bir durum. Durdurulmalı." diye konuştu.

DAHA ÖNCE 32 KİŞİ BELİRLENMİŞTİ

Geçen sene mayıs ayında da Danimarka Güvenlik Servisi'nden (PET) yapılan açıklamaya göre, terörist grubuna katılan 32 kişiye maaş ödendiği belirlenmişti.

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