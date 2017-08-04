Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti

Danimarka Kraliçesi Margrethe ile 50 yıldır evli olan Prens Henrik, kendisine "Prens" yerine "Kral" ünvanı verilmemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliğini uzun yıllardı çeşitli vesilelerle dile getiriyordu.

"BU BİR SIR DEĞİL"

Danimarka Kraliyet Sarayı İletişim Şefi Lene Balleby konu ile yaptığı açıklamada, "Prensin Danimarka Monarşisi içindeki rolü ve unvanından hoşnut olmadığı bir sır değil. Prensin öldükten sonra eşi Kraliçe’nin yanına gömülmek istememe kararı, arzu ettiği rol ve unvana sahip olmamasından kaynaklanan, eşi ile eşit muamele görmemesinin doğal bir sonucu" diye konuştu.

KRALİÇE ANLAYIŞLA KARŞILADI

Danimarka Kraliçesi 77 yaşındaki Margrethe, eşi Prens Henrik'in kararını anlayışla karşıladığı belirtildi.

KRALİÇE İÇİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux dışında Talence'de 1934 yılında, "Henri-Marie-Jean André de Laborde de Monpezat" adıyla dünyaya gelen Prens Henrik, 10 Haziran 1967'de o zaman Danimarka tahtının varisi olan Prenses Margrethe ile evliliğinin ardından ismini resmen Henrik olarak değiştirmişti.