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Danimarkalı Kim Wall'ı parçaladığını kabul etti

Danimarkalı Peter Madsen, denizde cesedi bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall'u parçalara ayırdığını kabul etti, ancak öldürmeyi reddetti.

31.10.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. Dünya

İsveçli gazeteci Kim Wall, haber yapmak için mucit Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, daha sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polisler mucit Madsen'in gazeteci Wall'ı parçaladığını kabul etti, ancak öldürdüğü iddialarını reddetti.

Danimarkalı Kim Wall'ı parçaladığını kabul etti

AÇIKLAMALAR ÇELİŞİYOR

Madsen polise verdiği ifadede kendisi güvertedeyken denizaltında görülen karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı Wall'un hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak daha önceki ifadesinde Wall'un denizaltındaki ağır bir kapağın kafasına düşmesiyle öldüğünü iddia etmişti. Danimarkalı mucit, Wall'un bedenini parçalara ayırdığını da reddetmişti.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Wall'a yapılan otopside genital bölgesi ve kaburga kemiklerinde 'öldüğü sırada ya da öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekleştirilen' bıçak izlerinin olduğu bulundu. Polis, Madsen'a yöneltilen cinayet ve bedeni parçalara ayırma suçlamalarına cinsel saldırı suçlamasının da eklendiğini duyurdu. Polis sözcüsü Jens Moller Jensen, gazetecinin genital bölgesinde görülen 14 adet bıçak darbesinin 'cinsel bir motivasyona' işaret ettiğini belirtti.

Danimarkalı Kim Wall'ı parçaladığını kabul etti

MADSEN'İN ŞÜPHELİ HARDDİSKİ

Daha önce Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulunmuştu. Suçlamaları reddeden Madsen, sabit diskin kendisine ait olmadığını, laboratuvarında çalışan herkesin bu diske erişiminin bulunduğunu söylemişti.

Madsen'e ait olduğu söylenen sabit diskte bulunan görüntülerde, kadınlara işkence yapıldığı, kafaları kesilerek öldürüldüğü ve yakıldığının görüldüğü açıklanmıştı.

Danimarkalı Kim Wall'ı parçaladığını kabul etti


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