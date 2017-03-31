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Danimarkalı Bakandan ilginç göçmen açıklaması

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Danca konuşmayan göçmenlerin yetkililere bildirilmesini istedi.

31.03.2017 - 10:35
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Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, pizza lokantalarının arka odalarında Danca konuşmayanların vatandaşlarca polise ihbar edilmesini istedi. Stöjberg, devlet kanalı TV2’ye, ülkede çalışma ve oturma izni olmadan yaşayan göçmenlerle ilgili açıklama yaptı.

"DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRİN"

Kaçak göçmenlerin bazılarının pizza lokantalarında çalıştığının ortaya çıktığını belirterek, "Danimarkalılardan isteğim, pizzalarını almak için pizza lokantasına gittiklerinde, lokantanın arka odalarında Danca konuşmayan şüpheli kişilerin bulunduğu tuhaf durumlarla karşılaşırlarsa durumu yetkili makamlara bildirsinler, çünkü polisin her pizzanın arka odasını kontrol etmesi imkansız." diye konuştu.

DANİMARKA'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN SAYISI ARTIYOR

TV2 tarafından, yetkili makamların işinin neden vatandaşlar tarafından yapılması gerektiği ile ilgili soruya Stöjberg, yetkili makamların her yerde aynı anda olamayacağı cevabını verdi.

Yasa dışı göçmenlerin ele alındığı TV2 kanalındaki programda verilen rakamlara göre, Danimarka’da kaçak göçmenlerin sayısı artıyor. 2015'te 877 kişi olduğu tespit edilen yasa dışı göçmenin 2016'da bin 348’e çıktığı bildirildi.

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