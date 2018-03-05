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Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu

Üç yıldır tek bir mülteci kabul etmeyen Danimarka, reklam için kullandığı kızı da ülkesine gönderiyor.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:37..
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Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu

Danimarka, Birleşmiş Milletler kotası nedeniyle 2015-2018 yıllarında kabul etmesi gereken sığınmacıları almamak için kanun çıkarttı.

Üç yıl önce Danimarkalı bir polis memurunun mülteci kızla oyun oynaması, dünya medyasının ilgi odağı olmuştu. Avrupa basınında büyük beğeni toplayan görüntünün devamında olanlar ise Avrupa'nın ikiyüzlü mülteci politikasını gün yüzüne çıkardı.

DANİMARKA GÖNDERDİ

Danimarka Avrupa'da mülteci şovunu en iyi yapan ülkelerden biri olarak takdir toplarken, iltica başvurusu kabul edilmeyen mülteci kız ve annesi İsveç'e gönderildi.

Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu

İSVEÇ DE KABUL ETMEDİ

İsveç'in Boliden kasabasında yaşam mücadelesi veren anne kızın kaderi burada da değişmedi. İsveç, anne kızın iltica talebini kabul etmedi. Bu nedenle anne ve kız Irak'a geri gönderilecek.

Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu

Danimarka'ya giden mülteci kızın hazin sonu

(Fotoğraflar: Ola Westerberg)

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