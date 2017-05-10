Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

BİRBİRLERİNE MESAFELİ DURDULAR

16 Nisan referandumu sonrası YSK'yı suçlayan ve Hayır oylarının galip geldiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmemeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde protokolü selamladı, Kılıçdaroğlu'nun da elini sıktı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu el sıkışırken birbirlerinin yüzüne bakmadı.

DANIŞTAY BAŞKANI KONUŞMA YAPTI

Törende Danıştay Başkanı Zerrin Güngör konuşma yaptı. Güngör konuşmasında şunları söyledi:

"16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir. Yargı kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki kriterlere göre değerlendirilmelidir. Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak amacıyla subjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri ve değerlendirmeler, yargının saygınlığına zarar verici olmaktadır. Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK'ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir."