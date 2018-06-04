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Dans eden ajan yanlışlıkla bir kişiye ateş etti

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde, bir FBI ajanı gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalıştığı sırada kazayla yakındaki bir kişiyi silahıyla yaraladı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 09:18..
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ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübünde, eğlencin dozunu kaçıran bir FBI ajanı, az daha faciaya yol açıyordu.

Gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalıştığı sırada kazayla yakındaki bir kişiye yanlışlıkla ateş etti.

Dans eden ajan yanlışlıkla bir kişiye ateş etti

Dans eden ajan yanlışlıkla bir kişiyi vurdu ViDEO

AŞIRI DOZDA EĞLENCENİN SONU

Sosyal medyada yayınlanan videoda adı açıklanmayan bir FBI ajanı, müzik eşliğinde dans figürlerini sergilerken kıvrak hareketler gerçekleştirdi. Art arda esnek hareketlerle takla atan ajan, son hareket ile dansını tamamlarken silahını yere düşürdü.

KARŞISINDAKİ ADAMA İSABET ETTİ

FBI ajanı silahını yerden almaya çalışırken, silah kazayla ateş aldı ve dansı izleyenlerden biri bacağından vuruldu. Hemen silahını alıp beline sokan adam ne olduğunun bile farkına varamadan dansı kesti, karşısındaki adamın vurulduğunu gördü ve ellerini havaya kaldırarak olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ajana herhangi suçlama yöneltilip yöneltilmediği bilinmezken, ajanın önce bir polis karakoluna götürüldüğünü ve daha sonra FBI'dan bir üstüne teslim edildiğini açıklandı. Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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