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DAP Yapı Çekmeköy projesinde imzayı attı

Emlak Konut GYO, mart ayında düzenlenen Çekmeköy Taşdelen arsa ihalesinin kazananı DAP Yapı ile anlaşma yaptı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 11:32..
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Emlak Konut GYO'nun sahip olduğu Çekmeköy arsası iki oturumda yeni sahibinin oldu. İkinci oturumu 29 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ihalenin anlaşması dün gerçekleşti.

DAP Yapı Çekmeköy projesinde imzayı attı

KAT YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 5 OLACAK

DAP Yapı'nın sahip olduğu yeni proje; 155 bin 56 metrekare arsa, 87 bin 509 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Dev projede ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanı da yer alacak. Ayrıca projede inşa edilecek binaların kat yüksekliği en fazla zemin artı 5 kat olması planlanıyor.

DAP Yapı, Çekmeköy projesi için 1 milyar 111 milyon 100 bin TL teklif vermişti. Bu bedelin 355 milyon 552 bin TL'lik kısmı Emlak Konut GYO'ya ödenecek.

DAP Yapı Çekmeköy projesinde imzayı attı

"ÇEKMEKÖY'DE DAP YAPI'NIN AYRICALIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

İmza töreni sonrasında açıklama yapan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Çekmeköy, gerek ulaşım gerekse yeşil alanlarıyla İstanbul’un yükselen değeri. DAP Yapı olarak Çekmeköy bölgesinin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün tanınması ve gelişmesinde başrolü oynayan markaların başında geldik. Bu bölgede Şelale Village, Şelale Crown Center, Şelale Premium, Space Center ve Centro Futura gibi çok özel projeleri hayat geçirdik. Anadolu Yakası’nın Göktürk’ü olarak nitelendirdiğim Çekmeköy’de DAP Yapı’nın ayrıcalığını yine göstereceğiz. Şehrin merkezinde doğayla iç içe muhteşem bir eser geliştireceğiz. Geçtiğimiz hafta çok istediğimiz Nişantaşı şimdi ise Anadolu Yakası’nın en önemli lokasyonlarından olan Çekmeköy için düzenlenen ihaleleri kazanmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. İstanbul’un karmaşasından hem uzakta, hem de birkaç dakikalık mesafe ile ulaşım ağlarına yakın olan bu bölgede her zaman olduğu gibi DAP Yapı kalitesi ve konforunu yaşatacağız." dedi.

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