Dap Yapı'dan İzmir'de 'jest' niteliğinde kampanya

Geliştirdiği nitelikli projeler ile ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan, İstanbul’da on binlerce markalı konut üreten DAP Yapı, İstanbul dışındaki ilk yatırımını İzmir’de hayata geçirdi.

1 YIL KİRA GARANTİSİ

DAP Yapı, 211 metrekareye kadar geniş dairelerin yer aldığı, 1+0’dan 3+1’e kadar alternatif dairelerin bulunduğu DAP İzmir için lansmana özel kampanya hazırladı. Kişiye özel ödeme seçeneklerinin oluşturulduğu kampanyada, düşük peşinat ve 1 yıl kira garantisi gibi (Ege Bölgesi’nde daha önce uygulanmamış) avantajlar sunuluyor. Kampanya çerçevesinde sadece 14 bin 950 liradan başlayan peşinat ve 2.300 liradan başlayan taksitlerle DAP İzmir’den ev sahibi olunabilecek.

ÖN TALEPLER REKOR KIRDI

Ön talep döneminde satış rekorları kıran DAP İzmir, 31 – 32 katlı iki bloktan meydana geliyor.

450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen, her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Daire fiyatlarının 299 bin liradan başladığı projede 50 ay sıfır faiz kolaylığı da sağlanıyor.

"SÜRPRİZLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yoğun talebi geri çevirmemek adına topraktan satışa sundukları DAP İzmir projesinin lansman kampanyasını henüz başlatabildiklerini kaydetti.

İzmir’deki ilk projeleri DAP İzmir için sürprizler yapmaya devam ettiklerini belirten Ziya Yılmaz “Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek adına lansmanını bile yapamadığımız projemizi topraktan satışa sunduk ve çadır kurarak çok kısa bir sürede önemli bir bölümünün satışını tamamladık. İzmir’de ilk projemiz olması sebebi ile başlangıç fiyatlarını ‘jest’ niteliğinde mümkün olduğunca aşağıya çektik. Bununla da yetinmeyip 1 yıl kira garantisi vererek yatırımın 10- 12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyoruz. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak. Başta İzmirliler olmak üzere DAP İzmir’den konut sahibi olmak isteyenlerin bu avantajlı koşulları kaçırmamasını tavsiye ederiz.”





"BÖLGEDEKİ ESKİ EVLERDEN BİLE UCUZ"

DAP İzmir’de düşük peşinat ve düşük taksit kampanyasıyla kişiye özel ödeme seçeneklerini sunduklarını belirten Ziya Yılmaz, “İzmir’in güzelliğine yakışır, geniş daireler ve balkonları ile huzurlu bir yaşam vadeden DAP İzmir’de sunduğumuz fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz. Her zaman olduğu gibi hem oturumcuların hem de yatırımcıların memnun kalacağı bir fiyat politikası izliyoruz. DAP Yapı olarak müşterilerimizin memnuniyeti her şeyin üstünde geliyor. İzmir’de de örnek gösterilecek bir işe imza atacağız. Bu vesileyle talepleri karşılamak için lansmana özel kampanya fırsatı sunuyoruz.”

