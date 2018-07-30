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Daphnis nerii nedir

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği ismiyle de bilinen Daphnis nerii Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülen bir çeşit kelebektir.

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Hayvanlar alemi içerisinde en renkli ve en muhteşem türlere sahip olan kelebeklerdir. Çok sayıda alt türü bulunan keleblekler içerisinde en dikkat çekenlerden biri de Daphnis nerii'dir.

Daphnis nerii nedir

KAMUFLAJ DESENLİ KELEBEK

Özellikle bir çeşit güve olan Daphnis nerii ülkemizde zakkum kelebeği ve mekik kelebeği ismiyle de bilinir. Gövdesindeki sarı, yeşil ve kahverengi renkler ile rengarenk desenler, çizgiler barındıran bu kelebek, görünümü nedeniyle kamuflajlı kelebek olarak da anılır.

90 ila 110 milimetre arasında boyutlarda görülen bu tür kelebekler, nadir bir tür olup yer yer ülkemizde de görülmektedir. Geçtiğimiz günlerde Milas'ta görülen Daphnis nerii doğa koruma görevlilerince koruma altına alınmıştır.

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