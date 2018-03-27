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Dar gelirli ailedeki öğrenciye devletten cep harçlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geçen yıl 2.4 milyon çocuğa şartlı eğitim yardımı yaparken, 162 bin aileye de sosyal ve ekonomik destekte bulundu.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 10:26..
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim devamlılığını sağlamak amacıyla 'şartlı eğitim yardımı' ve 'sosyal ve ekonomik destek' (SED) sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 2.4 milyon çocuğa şartlı eğitim yardımı yapılırken, 162 bin aileye de sosyal ve ekonomik destek verildi.

Dar gelirli ailedeki öğrenciye devletten cep harçlığı

İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK VERİLİYOR

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine sağlanan şartlı eğitim yardımı ile, aylık kız öğrencilere 40, erkek öğrencilere 35, ortaöğretim kız öğrencilere 60, erkek öğrencilere 50 liralık destek veriliyor.

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