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Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

Akıncı Üssü eylemlerine ilişkin yürütülen dava için mahkeme salonuna gelen gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada bir gazi darp edildi.

AA | 24.03.2018 - 04:05..
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Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

473 kişinin yargılandığı Akıncı Üssü davasında, 15 Temmuz gazisinin darp edildiği olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı. Darp edilen gazi Yarar, sanık yakınlarına, duruşma salonuna gazi ve şehit yakınlarının kullandığı kapıdan girmemelerini söylediği için darp edildiğini söyledi.

SALON GİRİŞİNDE GAZİYİ DARP ETTİLER

Sanık yakınları, ara kararın açıklanmasından önce salona gazi ve şehit yakınlarının giriş yaptığı kapıdan girmek istedi. Bu sırada bir grup sanık yakını ile gazi ve şehit yakınları arasında arbede yaşandı. Arbedede 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazı sanık yakınlarınca darbedildi.

Yarar, yaptığı açıklamada, yaka kartlarından sanık yakını olduğu belli olan iki kişiye, duruşma salonuna gazi ve şehit yakınlarının kullandığı kapıdan girmemelerini söylediklerini anlattı.

Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

"15 TEMMUZ'DA ÖLDÜRMEK İSTEYENLERİN YAKINLARI ŞİMDİ DARP EDİYOR"

Daha sonra bu iki kişiyi uygun bir dille uzaklaştırdıklarını aktaran Yarar, kısa süre sonra yanlarına başkalarıyla geldiklerini ifade etti.

Tekrar uyarmalarına rağmen söz konusu iki kişiden birinin kendisine yumruk attığını belirten Yarar, "15 Temmuz'da bizi öldürmek isteyen sanıkların yakınları da 15 Temmuz’dan 1,5 yıl sonra, duruşma salonunun önünde, davasını takip etmek isteyen gazi ve şehit yakınlarını darbetme cesaretinde bulunuyor. Biz 15 Temmuz'un mağduruyduk, halen mağduruz. Burada dayak yiyen Muhammet Ali Yarar değil, gaziler ve şehit yakınlarıdır." diye konuştu.

Yaşanan darp olayının ardından 4 sanık yakını gözaltına alındı.

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