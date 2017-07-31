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Darbeci pilot Uğur Kapan'ın PKK sevgisi

Yargılanan darbeci pilotun “Helikopterimle Kuzey Irak’a düşseydim PKK’lılar bile bana böyle davranmazdı” ifadesi salonu karıştırdı.

31.07.2017 - 16:39
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Darbeci pilot Uğur Kapan'ın PKK sevgisi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan dava başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundaki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılmasının ve Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in iddianamenin özetini okumasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

"FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM"

Eski Pilot Albay Uğur Kapan, soruşturma aşamasındaki ifadelerini baskı ve işkence altında verdiğini savunarak, bu ifadelerini kabul etmediğini, mahkeme huzurunda vereceği ifadenin dikkate alınmasını istediğini söyledi. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirten Kapan, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

"PKK BİLE BANA BÖYLE DAVRANMAZDI"

Kendisine ve diğer darbecilere işkence yapıldığı iddialarını yineleyen darbeci pilot Kapan'ın, “Helikopterimle Kuzey Irak’a düşseydim PKK’lılar bile bana böyle davranmazdı.” sözleri üzerine duruşma salonu karıştı.

"HELİKOPTERDEN GÜL MÜ ATIYORDUNUZ ŞEREFSİZ"

Sanık Kapan'ın bu sözleri üzerine müşteki ve mağdur yakınları sert tepki gösterdi. Bir müştekinin, "Sizin yaptığınızı PKK yapmadı, hain köpek. Helikopterden gül mü atıyordunuz o gece şerefsiz?" sözleri, diğer müştekilerce alkışlandı.

Duruşma salonunda yaşanan gerginlik üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bazı müştekileri salondan çıkarttı ve sanık Kapan'ı da "Sana mı kaldı PKK'yı düşünmek? Sen kendi savunmanı yap." diyerek uyardı.

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