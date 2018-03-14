Darbeci Sisi medyayı baskı altına almaya hazırlanıyor

Mısır'da Müslüman Kardeşler yönetimine karşı halk ayaklanması çıkması üzerine Temmuz 2013'te askeri darbe düzenleyen dönemin Genelkurmay Başkanı, 2014'ten beri Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, o günden bu yana bağımsız ve eleştirel medyadan geriye bir şey bırakmamakla suçlanıyor.

Sisi'nin medyaya dair uyguladığı son hamle, aykırı haber yapan medya organlarına ceza kesmek.

İHBAR HATLARI KURULDU

Sisi kendisi veya yönetimi hakkında yanlış, aykırı, karşıt haber yaban medya organlarından haberdar olmak için bir dizi ihbar hattı kurdu. kendisine bağlı birimlerce cevaplanan bu hatlarda, gelen şikayetler işleme tabi tutulacak ve muhalif habercilik yapan medya organlarına ceza kesilecek.

İhbar hatlarının açıklanmasıyla sıradan vatandaş, her türlü olumsuz ya da eleştirel haberi engellemekle görevlendirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre vatandaşlar şikayetlerini ilgili hatlara WhatsApp ya da SMS ile gönderirken kendi kimlik bilgilerini de verecek.

RAKİPSİZ SİSİ

Demokratik bir seçim ortamı oluşturup usulüne uygun bir seçim yapılması planlanan Mısır'da aslında amaçlanandan oldukça uzak bir çizgiye doğru gidiliyor. Zira Sisi, karşısına çıkan rakipleri tek tek çekilmeye zorluyor, çekilmeyenleri de hapis ediyor.