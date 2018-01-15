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Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

Mısır'ın darbe ile yönetime gelen Cumhurbaşkanı Sisi, mart ayında gerçekleşecek seçimler öncesi propaganda faaliyetlerine başladı. Başkent Kahire'de Sisi lehine pankartlar asılıyor.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 16:59..
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Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan ve darbe ile makamına geçip silah zoruyla kendini seçtiren Sisi, Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci dönem için hazırlanıyor.

2014 yılında gerçekleştirilen seçimlerle göreve gelen Sisi, dört yıl içerisinde ülkeyi ekonomik ve sosyolojik olarak felakete sürükledi. Ancak yine de "tahtından" vazgeçmeyi düşünmüyor.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

KAHİRE AFİŞLERLE DOLU

Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için kollarını sıvayan hükümet yetkilileri, hükümet bütçesi dahilinde yaptırılan poster ve afişleri Kahire'nin dört bir yanına astırıyor.

Sanki ülkeyi felakete sürüklememiş gibi yeni bir dönemin vaadinde bulunan Sisi, afişlerde "ülkenin kurtarıcısı" ve "kahramanı" olarak gösteriliyor, ancak ülkedeki sıkı yönetimden ve giderek kötüleşen şartlardan kimse bahsetmiyor.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

"SENİ İKİNCİ KEZ SEÇİYORUZ"

İkinci dönem için hazırlanan Sisi'nin propagandaları genel olarak sahte kahramanlık hikayelerine ve epik bir dile dayandırılmaya çalışılıyor.

Reuters haber ajansının Kahire'de çektiği bir görüntüde, hükümete bağlı milletvekillerindenHani Mercan'ın yaptırdığı afişte "Reis Sisi! Seni ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçiyoruz. Mısır için hepimiz seninleyiz." yazılı afişin asıldığı görüldü.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

AYETLİ MESAJ

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi adına oy toplamak için kullanılan yöntemlerden biri de Kuran ve ayetlerini kullanmak.

Yine Kahire'de yer alan bir afişte, Kuran-ı Kerim'in Nahl Suresi'in 16'ıncı ayetinde yer alan "İnsanlar yıldızlar aracılığı ile de yönlerini belirler" meali ile "kendisinin bir yıldız olduğunu, bu görev için ilahi bir misyonu olduğunu" ima ediyor.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

TERÖRLE "SÖZDE" MÜCADELE

Mısır'da bir diğer propaganda aracı da terörle mücadele konusu. Başarılı olduğu iddia edilen, ancak yüzlerce kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının ayısı giderek artarken, Kahire'nin en işlek caddelerinde "Teröre boyun eğmeyeceğiz" afişleri ile "başarılı" operasyonlarının devam ettirileceği vurgulanıyor, buradan da umutsuzca oy bekleniyor.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

BASINA PROPAGANDA PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı basın bürosu seçim tarihinin belli olmasıyla Mısır basınına Sisi ile ilgili propaganda haberlerinin yayınlanması için talimat verdi. Buna göre devlet başkanı her gün ya bir fabrika açılışında görüntülenecek ya da terörle mücadelede elde ettiği başarılara dair yayınların yapılmasına karar verildi.

Darbeci Sisi Mısır'da ikinci dönem için hazırlanıyor

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