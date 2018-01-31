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Darmık Dağı bombardımana alındı

Suriye'nin Afrin kentiyle Kilis arasında bulunan Darmık Dağı'nı YPG'li teröristlerden temizlemek için operasyon başlatıldı. Dağ, bombardımana tutuluyor.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 12:01..
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Darmık Dağı bombardımana alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte yönelik hava operasyonlarına devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN BOMBARDIMAN

TSK'ya ait jetler, Kilis ile Afrin arasında bulunan Darmık Dağı'nı bombalamaya başladı.

Darmık Dağı bombardımana alındı

Dağdaki terör hedeflerini tek tek yok eden Türk jetlerine karadan da destek sağlanıyor. Obüsler, art arda atışlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Minnak Havaalanı, Maranez ve Bafelyum tepelerindeki terör hedefleri de ateş altına alındı.

Darmık Dağı bombardımana alındı

AMERİKA'NIN DESTEĞİ KESİLECEK

Minnak Havaalanı, harekat için önemli bir nokta. Amerika, bu havaalanından YPG'li teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.

Darmık Dağı bombardımana alındı

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