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Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

Davutağa Camii, 25 Mayıs Cuma Günü (yarın), Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılacak.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 15:32..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkmaya, onları bakım ve onarımlarını, restorasyonlarını yaparak İstanbul’un tarihi dokusu içinde yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu anlamda yaptığı çalışmaların sonuncusu Eyüp-Nişancası’ndaki, Mimar Sinan eserlerinden Davutağa Camii.. Kurul onaylı projesine uygun olarak Caminin Restorasyonu tamamlandı, halıları serildi. 25 Mayıs Cuma Günü, Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılıyor.

Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

CAMİ HAKKINDA

Cami Eyüp Nişanca'sında Davut Ağa Caddesi üzerindedir.

- 7.70 metre x 7.75 metre ölçülerinde kare formundaki mescit, bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüştür.

- 19.yy'ın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmıştır.

- Eski ahşap direkleri kaplamanın altında durmaktadır. Mescidin zaman zaman geçirdiği onarımlarla asıl mimari karakterini yitirdiği görülmektedir. Fakat Mimar Sinan'ın yaptığı plan düzeni bozulmadan günümüze gelmiştir.

- İnşaat 926/1554'te tamamlanmıştır.

- Aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yapı İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar;

Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

AVLU

Tüm avluda kotlar ayarlandı, engelli rampaları yapıldı.

 Bitkisel peyzaj yapıldı. Kamelya yapıldı.

 Tuvaletler ve Şadırvan tamamlandı.

 Hazîre Alanındaki Mezar Taşları Temizlendi

 Hazire alanında mezar taşlarının tamamında temizlik ve onarım yapıldı. Avluda serbest halde bulunan mezar taşları için sergi platformu hazırlanarak mezar taşları bu platforma tijlendi.

 Parsel sınırları boyunca yeni bahçe duvarı ve harpuşta imalatı yapılarak derz işlemleri tamamlandı. ** Harpuşta: duvar ya da çatı üst kısımlarında su ve karın birikmemesi için birtarafa ya da iki tarafa eğimli olan, damlalık çıkıntılı elemanlardır.

Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

DAVUT AĞA CAMİİ

Eyüp Nişanca'sında Şeyh Murad Tekkesi civarında, Sertârikzâde Tekkesi yanında ve Davut Ağa Caddesi üzerindeki Caminin banisi Bâbüsaade Ağası Davud Ağa'dır. İnşaat 926/1554'te tamamlanmıştır. Aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüştür. Davud Ağa, (Ö.1554-1555), Kanuni Sultan Süleyman’ın Saray-ı Hümayun Akhadım Ağalarındandır. Akhadımlar (Tavaşiler) için en yüksek makam Babüssaade (Kapı Ağalığı) Ağalığına kadar yükselmiş ve adına da bu mescidi yaptırmıştır.

Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

CAMİ PLANI HAKKINDA

7.70 metre x7.75metre ölçülerinde kare formundaki mescit bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüştür. 19.yy'ın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmıştır. Eski ahşap direkleri kaplamanın altında durmakta olup asıl direklerin cephede dört, yanlarda iki açıklıklı olduğunu göstermektedir.

Mescidin zaman zaman geçirdiği onarımlarla asıl mimari karakterini yitirdiği görülmektedir. Fakat Mimar Sinan'ın yaptığı plan düzeni bozulmadan günümüze gelmiştir.

Davutağa Camii'nin restorasyonu tamamlandı

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