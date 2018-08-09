Dayısını 5 yerinden bıçakladı

18 yaşındaki Tahsin K., Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde dayısını gördü. Ramazan B. ile sokak ortasında tartışan Tahsin, daha sonra dayısına bıçakla saldırdı.
YARALI DAYI TEDAVİ ALTINA ALINDI
5 yerinden yaralanan Ramazan B., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan B., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli Tahsin K. İse olayın ardından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.