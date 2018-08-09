Dayısını 5 yerinden bıçakladı

Sulawesi Adası'nda bir köy şamanı tarafından 15 yıl boyunca mağarada zorla tutulan kadın, polis tarafından kurtarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin görevdeki MYK'siyle yaptığı son toplantıda değişime karşı olmadıklarını, ancak kurultay isteğinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda özür dilemeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

Bu yıl 19-24 Ağustos tarihlerine rastlayan dönemde, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılması öngörülüyor.

1 PKK'lı terörist ABD askerini vurdu ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.

2 Luanna Perez Türkiye'de 28 yaşındaki dünyaca ünlü blogger Luanna Perez, tatiline Türkiye'de devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir'i gezen Perez, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

3 Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı ABD'de yapılan bir araştırmayla, Trump, Obama ve Bush'un dönemlerindeki ırkçılık gözlemi yapıldı. Çıkan sonuçlarda Trump'ın halkı ırkçılığa ittiği ifade edildi.

4 Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı Kablosuz ağlarda 2004 yılından bu yana yaygın olarak kullanılan standart olan WPA2'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

5 AB mahkemesinden fotoğrafta telif hakkı kararı Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

6 İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaralandı.