Bağdat'ta bombalı saldırı: 25 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta DEAŞ'ın gerçekeştirdiği bombalı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.



Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre Irak'ın başkenti Bağdat'ın El Hüseyniye bölgesinde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında en az 25 kişi öldü veya yaralandı. Bomba yüklü araç ile düzenlendiği belirtilen patlamada can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Şİİ CAMİİ HEDEF ALINDI

En az 25 kişinin öldüğü ve yaralandığı patlamada El Hüseyniye bölgesinde Şiilere ait İmam Sadık Camii'nin hedef alındığı ifade edilirken, patlamanın sorumluluğun DEAŞ tarafından üstlenildi.

DEAŞ'a bağlı Amak Ajansı tarafından yapılan açıklamada El Hüseyniye bölgesindeki Şii ibadethanesinin bomba yüklü araç ile hedef alındığı ifade edildi.



