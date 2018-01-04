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DEAŞ Hamas'a savaş açtı

DEAŞ'ın Mısır'daki Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren kolu, Filistinli Hamas örgütüne savaş ilan etti.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 17:56..
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Batı'nın en büyük tiyatrolarından olan DEAŞ, bu sefer de Hamas'a savaş açtı. İsrail zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere destek vermektense Filistinlilierin hakkını savunan Hamas'a savaş açan DEAŞ'ın gerçek yüzü gün gibi ortaya çıktı.

"TRUMP'IN KARARINI ENGELLEYEMEDİLER"

Video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı görüntülerle başlıyor. Ardından DEAŞ'ın Gazze'deki IŞİD mensuplarına yapılan operasyonlar ve Trump'ın Kudüs kararını engelleyemediği gerekçesiyle Hamas'a savaş açtığı ilan ediliyor.

Sebep olarak böylesine komik bir mazeret sunan DEAŞ, bu neden ile Hamas'a savaş açtığını ilan etti.

BATI'NIN İZİNDEN GİTMEKLE SUÇLANIYORLAR

Videoda Hamas "Kafir Batı'nın izinden gitmekle" eleştiriliyor.

Videoda eli bıçaklı bir DEAŞ üyesi "Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın." ifadelerini kullanıyor.

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