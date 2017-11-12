taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

DEAŞ infazcısı Kırşehir'de de saklanmış

Kardeşini infaz eden DEAŞ'lının Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de saklandığı ortaya çıktı.

12.11.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, Kayseri'de yakalanmadan önce Kırşehir'de kaldığı tespit edildi.

DEAŞ infazcısı Kırşehir'de de saklanmış

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'de yakalanan zanlıya ait bilgiler doğrultusunda Kırşehir'de kaldığı evlere operasyon düzenledi.

Ekipler, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Kırşehir'de saklanmasına aracılık ettikleri iddiasıyla S.H.İ, A.A.F, M.A.K'yı Kırşehir, H.H.İ'yi ise Eskişehir'de gözaltına aldı.

50 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerdeki aramada, DEAŞ'ın sözde bayrağı, örgüte ait dokümanlar, fotoğraflar ve 50 bin dolar ele geçirildi. Kaldığı evde bulunan bazı fotoğraflarda ise gelin ve damadın olduğu, fotoğrafların üzerine de sözde DEAŞ amblemi ile yazıları yazıldığı belirlendi.

DEAŞ infazcısı Kırşehir'de de saklanmış

KIRŞEHİR'DE 1 AY KALMIŞ

Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularında, Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin Suriye'den yasa dışı yollarla Hatay, daha sonra da Kırşehir'e geldiğini ve yaklaşık bir ay kaldığını, yeri tespit edilmesin diye farklı ikametlerde konakladığını, fark edilince de Kayseri'ye gittiğini söyledikleri öğrenildi.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Kuzey Irak'ta, DEAŞ'a muhalif olduğu için polis ağabeyini infaz ettiği görüntüsü terör örgütü DEAŞ'ın propagandası amacıyla sosyal medyada paylaşılan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kırşehir'den otobüsle gittiği Kayseri'de terminalde yakalanmıştı.

DEAŞ infazcısı Kırşehir'de de saklanmış

DEAŞ infazcısı Kırşehir'de de saklanmış

İlginizi Çekebilir
Çocuklar yolda buldukları altın küpeyi polise teslim etti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 çocuk, yolda buldukları altın küpeleri sahiplerinin bulunması için polise teslim etti.
Tabutun sağlamlığını içine girip kontrol etti
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, belediye tarafından camilere 20 tabut verildi.
Taksiciye kısa mesafe kurşunu davasında karar
Kısa mesafe gitmeyen taksicinin yaralanması davası karara bağlandı.
İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği
Gaziantep, İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

Eşini boşanma hâkimiyle yakaladı elini kana buladı

244
Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

Erdoğan'ın çağrısını canlı izleyen darbeciler

73
Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

Sokakta gördüğü balonla röveşata denedi - İZLE

108
Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

Öpüşme sahneleri Özcan Deniz'in sevgilisini kızdırdı

70
Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

51
FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

38
Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

Emlakçıların alacağı komisyon düşüyor

222
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM