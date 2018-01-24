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DEAŞ'ın sözde sağlık emiri yakalandı

DEAŞ'ın sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin aralarında olduğu 14 kişi yakalandı.

AA | 24.01.2018 - 02:15..
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler, aranan şüpheliler için düğmeye bastı. Yakalanan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'lı bir grubun Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini ihbar alan emniyet güçleri, Şanlıurfa'da operasyon başlattı. Suriye'den Türkiye'ye geçen 12 kişi ile bunlara yardım eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın sözde sağlık emiri yakalandı


IRAKLI DR. HUSSAİN DE YAKALANDI

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 7'sinin Cezayir, 2'sinin Suriye, 2'sinin Irak, birinin Hollanda, birinin Fas asıllı İngiliz ve birinin Mısır uyruklu olduğu tespit edildi.

Irak uyruklu şüphelilerden Dr. Kefah Basheer Hussain'in ifadesinde DEAŞ'ın sözde genel sağlık emiri olduğunu söylediği öğrenildi.

İfadesinde uzmanlık alanının romatoloji olduğunu belirten Hussain'in, Irak'ta 2004'te Tevhid ve Cihad Grubunun kurucuları arasında bulunduğu, ardından Irak'ta El Kaide örgütünde faaliyetlerine devam ettiği, terör örgütü DEAŞ'ın kurucuları arasında yer aldığı, örgütün genel sağlık emiri olduğu ve emrinde sorumlu düzeyde 6-7 emirin daha bulunduğunu aktardığı bildirildi.

DEAŞ'ın sözde sağlık emiri yakalandı VİDEO

DEAŞ'ın sözde sağlık emiri yakalandı

İKİ KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Öte yandan, şüphelilerden Hollanda uyruklu Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir asıllı Hollanda'da ikamet eden Mokhtar Mekkaoi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kayıtlarının olduğu, Fas asıllı İngiltere uyruklu Yunis Benelbadia hakkında ise Interpol tarafından difüzyon (uluslararası arama ve yakalama müzekkeresi) kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mısır uyruklu bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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