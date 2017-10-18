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DEAŞ'lı teröristler Avrupa ülkelerine geri döndü

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, DEAŞ için savaşan bin 500 teröristin ülkelerine döndüğünü, terör tehlikesinin olduğunu söyledi.

18.10.2017 - 08:32
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DEAŞ'lı teröristler Avrupa ülkelerine geri döndü

Resmi temasları kapsamında Tunus'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Tunus İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

TERÖRİSTLER AVRUPA'YA DÖNDÜ

Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus'taki AB binasında düzenlediği basın toplantısında, "AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DAEŞ saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine döndü" dedi.

ÖNLEM ALINMALI

"DAEŞ'e bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa'nın sınırını koruması ve gereken önlemleri alması gerektiğini" vurgulayan Kerchove, AB ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu, aşırıcılık ve kaçakçılık gibi benzer sorunlar nedeniyle güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa genelinde terör korkusu haberi

DEAŞ'lı teröristler Avrupa ülkelerine geri döndü

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