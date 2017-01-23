DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

TSK ve ÖSO 24 Ağustos’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sınır bölgesi teröristlerden arındırıldı.

BÖLGENİN KONTROLÜ TSK VE ÖSO'NUN ELİNDE

Türkiye-Suriye sınırında eskiden DEAŞ’ın kontrolünde bulunan Cerablus-Rai (Çobanbey) bölgesini kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. Bu bölgelere Suriyeli siviller yerleşti. Bölgenin kontrolü ise Türk birlikleriyle birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yer alan ÖSO çatısı altındaki Suriyeli muhalif güçlerine bırakıldı.

KAMUDAKİLER İHTİYAÇ HALİNDE GÖNDERİLECEK

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK ile kamu çalışanı sivillerin Suriye’ye gitmesinin yolu açıldı. Buna göre, “işçiler dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, ordunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilmesi” hükmü getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sivillerin ihtiyaç halinde Suriye sınırındaki bölgeye gönderilmesinin önü açıldı.

ÖĞRETMEN, DOKTOR, HEMŞİRE GÖNDERİLECEK

DEAŞ’tan temizlenen 2 bin kilometrekarelik alanda (Cerablus, Rai-Çobanbey) hayatın yeniden canlandırılması ve normalleşme sağlanması, altyapı çalışmaları, fırınların açılması, temiz su verilmesi, eğitim sağlanması ve hasar gören kamu binalarının onarılması (okul, hastane) için Türkiye’den siviller (öğretmen, doktor, hemşire, kepçe operatörü, karayolları işçileri, AFAD ekipleri) gönderilecek. Suriye’ye geçecek sivillerin güvenliğini ise polis özel harekât (PÖH) ve jandarma özel harekât (JÖH) timleri sağlayacak. PÖH ve JÖH ekipleri operasyonlarda aktif görev almayacak. Bu ekipler sadece Türkiye’den gidecek sivillerin güvenliğini sağlamakla görevli olacak.

SINIR HATTINDA YENİ HAYAT

Yapılacak çalışmayla Suriye’de DEAŞ’tan temizlenen Gaziantep - Kilis sınır hattında hayat yeniden normale döndürülmeye çalışılacak. Gaziantep’in Karkamış, Kilis’in Elbeyi ilçelerine denk gelen bölgede hayatın normale dönmesiyle evlerini terk eden Suriyelilerin de geri dönmeleri bekleniyor.

Suriye’ye gidecek siviller ile PÖH ve JÖH ekipleri, o bölgede yapılacak çalışmalar konusunda eğitime tabi tutulmaya başlandı. Eğitim çalışmalarının ardından siviller ile PÖH ve JÖH ekiplerinin yakın zamanda Suriye’ye geçeceği ve burada çalışmalara başlayacağı öğrenildi.